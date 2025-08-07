Créditos de hasta $100 millones para financiar vehículos 0 km y usados en 72 cuotas fijas

Banco Nación impulsa el mercado automotor con créditos personales de hasta $100 millones

El Banco Nación lanzó una línea de créditos personales para la compra de vehículos que ya permite concretar la venta de 300 autos por día en todo el país. Se trata de una herramienta de financiamiento orientada a personas humanas mayores de 18 años, incluyendo jubilados y pensionados, que se gestiona de forma completamente digital desde las concesionarias adheridas al programa +Autos con BNA.

La propuesta alcanza a vehículos nuevos y usados de hasta 10 años de antigüedad, tanto de origen nacional como importado, y cubre hasta el 100% del valor del rodado, con un préstamo mínimo de $1.000.000 y un máximo de $100.000.000. El pago se realiza en pesos y puede extenderse hasta en 72 cuotas mensuales.

Trámite ágil y sin papeles

Una de las características más destacadas de esta línea de préstamos es su gestión 100% digital, que se inicia y completa en la concesionaria. No es necesario acudir al banco ni presentar documentación física.

El proceso incluye la validación biométrica desde el celular y la firma digital de los términos y condiciones, tras lo cual la aprobación del crédito es inmediata y se notifica por correo electrónico. La cuota se debita automáticamente de una caja de ahorro a nombre del solicitante.

Condiciones del préstamo

El financiamiento se basa en el sistema francés de amortización, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 38% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 45,37%. El Costo Financiero Total es del 45,98% TNA y 57,02% TEA, calculado para un préstamo de $1.000.000.

Los préstamos no están disponibles para empresas ni personas jurídicas, ya que el producto se orienta exclusivamente a consumidores particulares. Además, la garantía es a sola firma, sin necesidad de constituir prenda sobre el vehículo.

Cómo solicitar el crédito

Para iniciar la gestión, el interesado debe presentarse en una de las 1.200 concesionarias adheridas con su DNI. El vendedor ingresa los datos personales y del vehículo. Luego, el solicitante recibe un email para completar la validación biométrica y aceptar los términos del préstamo.

No es necesario ser cliente del Banco Nación, pero en caso de no estar registrado, el solicitante debe descargar la app BNA+ y abrir una cuenta para continuar con la operación.

El crédito se puede cancelar de forma anticipada, total o parcialmente, aunque esta opción puede tener costos asociados. Los gastos adicionales como patentamiento, seguro o gestión administrativa no están incluidos en el monto financiado.

Incentivo al sector y nuevas oportunidades

Desde su lanzamiento a mediados del mes pasado, esta línea de financiamiento se consolidó como una de las más activas del país en el rubro automotor, con un notable impacto en las concesionarias. De acuerdo con cifras oficiales, el 90% de quienes gestionaron el crédito son nuevos clientes del banco, lo que evidencia el atractivo del sistema para el público general.

La iniciativa del Banco Nación busca no solo estimular la compra de vehículos, sino también captar nuevos usuarios y facilitar el acceso al crédito en un contexto económico desafiante.

Esta línea se presenta como una opción accesible, ágil y competitiva, tanto por sus condiciones flexibles, como por su circuito digital sin burocracia, lo que le otorga un diferencial frente a otras alternativas de financiamiento automotor del sistema financiero argentino.

(Con información de Infobae)