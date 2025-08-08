Por el Día del Niño, se venderán juguetes en el Servicio Penitenciario

Desde el miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto, el Servicio Penitenciario de Salta realizará su tradicional exposición y venta de juguetes por el Día del Niño en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

La actividad estará abierta al público y ofrecerá una amplia variedad de productos fabricados por internos en los talleres de laborterapia.

La venta se llevará a cabo el miércoles y jueves de 8 a 20 horas, y el viernes (día no laborable), de 8 a 18 horas. Se podrá abonar en efectivo, con tarjetas de débito y crédito, y también a través de pagos con código QR.

Según explicó Paola Barro, directora del área industrial del Servicio Penitenciario, en FM Profesional, los juguetes fueron elaborados durante los últimos seis meses por los internos, quienes comienzan a trabajar en ellos tras la festividad de Reyes. “Esto forma parte de un proceso de reinserción y capacitación laboral para las personas privadas de libertad”, destacó.

Como cada año, la propuesta busca ofrecer opciones económicas y de calidad para las familias salteñas, además de visibilizar el trabajo que realizan los reclusos en su proceso de formación.