Un hombre sale del mar cargando un tiburón sobre su espalda y el video se hace viral en las redes

Un hombre sorprendió a todos al aparecer saliendo del mar cargando un tiburón sobre su espalda y el video que grabó una persona que estaba en la playa se hizo viral enseguida en las redes.

Es que no todos los días uno se va a pasar el día a la costa y, de repente, aparece el que ya fue bautizado por los usuarios como el “Aquaman mexicano”, ya que la increíble escena ocurrió en la playa El Faro de Brucerías, ubicada en Aquila, en el Estado de Michoacán (oeste del país).

Pero lo concreto que es que el pescador sorprendió a todos al aparecer con el escualo cargándolo al hombro que, aparentemente, no parecía vivo. De ahí que muchos usuarios de las redes creyeran que el pez era falso por lo surrealista de la escena.

Un hombre saca en hombros a un tiburón del mar y genera polémica en redes.



Los hechos ocurrieron en una playa de Aquila, Michoacán, en el occidente de México. pic.twitter.com/e1XQBVpzdm — Ahora Resulta (@AhoraResultaR) August 7, 2025

Durante la secuencia que apareció grabada, se ve al hombre sujetar el animal en uno de sus hombros con su mano y, con la otra, hacer el signo de la victoria ante la cámara que lo enfoca.

Y, cuando llega a la arena, algunos bañistas se acercan a ver si era de verdad el tiburón, por lo que más de uno lo toca para confirmar que no era un muñeco o una colchoneta.

En X, TikTok y Facebook, los comentarios variaban entre la sorpresa y la admiración por la audacia de sacar con sus propias manos a un tiburón del mar, sopesando la posibilidad de que el escualo estuviera herido cerca de la costa, mientras que otros protestaron por retirarlo de su hábitat natural donde, en caso de estar herido o muerto, hubiera servido como alimento para otros preces depredadores. /eltrece