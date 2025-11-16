"Aguante Salta": El salteño que se plantó en Constitución y explotó en redes

Una discusión en plena vía pública en el barrio porteño de Constitución terminó convirtiéndose en uno de los videos virales del fin de semana, luego de que un joven salteño quedara en el centro de la escena tras exigir respeto mientras era increpado por varios hombres.

El episodio ocurrió en inmediaciones de la estación de trenes de Constitución, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, transeúntes registraron el momento en que un joven sin remera, visiblemente alterado, agitaba su prenda como si fuera una bandera e insistía en su identidad: “Soy salteño, aguante Salta, solo pido respeto”, repetía mientras pedía que dejaran de provocarlo.

En las imágenes se escucha cómo otras personas presentes lo desafían con frases como “si sos tan guapo, parate de manos”, mientras el joven salteño mantiene la postura y reclama respeto, señalando que “todos merecemos respeto”.

La escena se propagó rápidamente por Facebook, Instagram y TikTok. Una usuaria que compartió el video fue quien lo volvió masivo al publicar la frase: “Venís a Constitución y es tipo…”, acompañada de las imágenes del enfrentamiento. En pocas horas, el video superó miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos destacando la actitud del salteño y otros cuestionando la violencia urbana.

Constitución es un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido por su intensa actividad diaria, el constante movimiento de pasajeros y su concentración de transporte público, lo que explica la presencia de numerosos testigos que captaron el momento.

Hasta el momento no se registraron intervenciones policiales vinculadas al hecho y no se reportaron personas heridas. El episodio quedó como un nuevo caso de conflicto urbano captado por celulares que circula masivamente en redes sociales.