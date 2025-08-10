El Cuervo no pudo con la Fragata y se trae un empate

Central Norte igualó 0 a 0 frente a Almirante Brown en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento, en un partido correspondiente a la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro, disputado este domingo, no tuvo muchas incidencias destacadas y ambos equipos se repartieron los puntos en un duelo parejo. Los dirigidos por Pablo Fornasari no pudieron concretar las oportunidades que generaron y sumaron un punto importante como visitante.

A pesar del empate, el partido tuvo algunas jugadas interesantes. En la primera etapa, un remate de media distancia de Enzo Cardozo para La Fragata exigió una buena respuesta del arquero del Cuervo. En la segunda mitad, el conjunto salteño tuvo una clara oportunidad con un cabezazo de Franco Tisera que se fue apenas desviado. Sin embargo, ninguna de estas acciones logró romper el cero en el marcador.

Con este resultado, el azabache suma un punto valioso en su lucha por escalar posiciones en la tabla. Sin embargo, el equipo deberá mejorar su rendimiento ofensivo para los próximos encuentros si quiere aspirar a clasificar a los puestos de play-off. En la próxima fecha, pautada para el sábado 16 de agosto a las 17 horas, visitará a Nueva Chicago, en un partido cruacial en esta recta final.

En cuanto a la tabla de posiciones de la Primera Nacional 2025, Deportivo Madryn lidera con 43 puntos, seguido de cerca por Atlanta con 42 puntos. San Martín de Tucumán se ubica en la tercera posición con 39 puntos. Central Norte se encuentra más abajo en la tabla, pero buscará sumar puntos en los próximos partidos para acercarse a los puestos de vanguardia.

El próximo partido ante el Torito de Mataderos será una buena oportunidad para que el Cuervo demuestre su potencial y consiga una victoria que le permita seguir escalando posiciones en la tabla. El equipo deberá aprovechar su condición de visitante para sumar tres puntos importantes y acercarse a los puestos de clasificación.