“Nos faltó convertir, nada más, pero fuimos muy superiores", dijo el DT Albo

Gimnasia y Tiro empató ante Los Andes y se mantiene en la zona del reducido. El próximo viernes recibirá a Maipú en el Gigante del Norte.

Tras la igualdad, el técnico millonario, en diálogo con InformateSalta, destacó la actuación de su equipo.

“Estoy conforme con lo que hizo el equipo, jugó completo, creó las situaciones, dominó el partido. Nos faltó convertir, nada más, pero fuimos muy superiores y merecimos el triunfo. En ese aspecto, estoy tranquilo”, aseguró.

También hizo un análisis del partido: “Buscamos por todos lados y llegamos, tuvimos llegada y controlamos el juego. A veces uno arriesga y se expone, pero nosotros nunca nos pusimos en una situación donde nos lastimaran. Lógicamente queríamos ganar, pero no puedo reprochar nada a los jugadores porque hicieron todo lo que había que hacer, salvo concretar. Nos faltó meterla”, dijo.

“Fue un partido muy trabado, donde ellos cortaron mucho el juego y tardaban en jugar. En general fue así, pero a partir de los 20 minutos más o menos tuvimos el control total y, nada, nos faltó definirlo, nada más”, destacó.

Sobre los cambios y la salida de Contín, explicó: “Veíamos que estábamos yendo muy frontal y necesitábamos un jugador que se tirara un poco atrás para aguantar la pelota y generar un circuito de juego más fluido. Entró Lautaro, lo hizo muy bien. Encontramos ahí un poco de respiro y nos dio más claridad para llegar por afuera”.

Además, aseguró que su objetivo era ganar el partido: “Te amarga un poco el resultado, pero el nivel del equipo se mantiene y estamos tranquilos con eso. Por eso, en estos partidos, también es importante sumar en la pelea en la que estamos. Simplemente jugar de la misma manera y darle frescura al equipo”, dijo.

Por último, se refirió a la semana corta y al próximo compromiso: “Tenemos que mantener la calma, recuperarnos, aprovechar el regreso de Nico, ver cómo está Matías de la lesión que tuvo y corregir lo que podamos, pero mantener el espíritu y la impronta que tiene este equipo”, finalizó.