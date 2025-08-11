Urtubey "es el más competitivo" dentro de "Fuerza Patria", según el consultor Benjamín Gebhard

Tras el cierre de frentes y a pocos días del vencimiento del plazo para presentar candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre, el reconocido consultor político Benjamín Gebhard analizó en CNN Salta la intención de voto y la percepción social de los principales postulantes.

En Salta, según Gebhard, se consolidarán dos grandes bloques políticos que disputarán el protagonismo electoral: La Libertad Avanza, partido vinculado al presidente Javier Milei, y Fuerza Patria, que reúne a diferentes dirigentes del peronismo y kirchnerismo.

Al analizar específicamente este último frente, Gebhard destacó que el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, (con alrededor del 20%) se perfila como la figura más competitiva dentro del amplio peronismo, superando a referentes como Emiliano Estrada (mide alrededor del 10%) y Sergio Leavy.





"El más competitivo es Juan Manuel Urtubey, después lo sigue Estrada un poco más lejos, y el que no es competitivo es Leavy"

Entre las razones, resaltó que Urtubey “es el que más trayectoria tiene, el que más capacidad demuestra, quien tuvo proyección nacional y además no representa únicamente al kirchnerismo”, lo que le permite captar a un peronismo más de centro y sacarle ventaja al resto de las opciones internas.

El consultor también subrayó el estilo dialoguista del ex gobernador. “No grita ni falta el respeto, apuesta a la construcción de un modelo de sociedad inclusivo y eso llama la atención”.

Asimismo, recordó que Urtubey fue “un dirigente que respetó al gobierno actual tras terminar su mandato, no intervino ni puso palos en la rueda”.

Por el contrario, señaló que la imagen de Leavy “presenta un desgaste importante por su constante presencia en candidaturas y una marcada kirchnerización en un momento en que ese espacio estaba en baja”. “Hace tiempo es un dirigente con una imagen negativa muy alta y una intención de voto prácticamente nula”, añadió.