Milagro: Piden a instituciones interesadas coordinar sus visitas a la Catedral

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues, luego de la entronización, ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en septiembre.

En ese contexto, desde la Catedral de Salta invitando a todos los interesados a visitar el templo y participar de las misas institucionales, a mandar las solicitudes con tiempo, optimizando de ese modo el cronograma de visitas de entidades, en las semanas previas al inicio de la novena.

Así lo requirió el padre Marcos Cepeda, vocero de la Catedral quien en diálogo con El Once TV expresó: “Pedimos que nos avisen con tiempo, para poder sugerirles los horarios, estimando también la capacidad dentro del templo”, indicó el religioso.

Esto pensando para que puedan usarse los bancos en su capacidad, que no queden visitantes parados, entre otras disposiciones que se deben coordinar o acomodar. Por eso requirió la solicitud formal de estas instituciones “para que puedan incluirse dentro del cronograma; no cerramos las puertas a ninguna institución que quiera venir a visitar al Señor y a la Virgen”.

¿Cómo pedir ser incluidos en el cronograma de visitas institucionales? El padre Cepeda dijo que pueden contactarse por Facebook, a través de mensajes por las redes sociales, o contactarse directamente con la Secretaría de la Catedral, incluso de modo presencial, para que se pueda ir haciendo el registro y acomodando horarios.

Dato que comentó el sacerdote es que, por estos días, han estado reorganizando la planilla de visitas de los establecimientos educativos, algunos de los cuales no pudieron concurrir jornadas atrás por una medida de fuerza gremial. “Ahora comenzaron a venir los colegios, con una convocatoria bastante alta”, ponderó para concluir.