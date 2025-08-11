El precio del Litio sube hasta 8% luego que China paralizó una de sus minas

El mercado internacional del litio reaccionó de manera inmediata ante la decisión de Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor productor de baterías del mundo, de suspender la actividad en su mina de Jiangxi, en China.

La empresa tuvo que paralizar su producción debido a que no renovó sus permisos. A pesar de que la compañía buscó renovar su permiso, no tuvo la respuesta esperada por parde del gobierno Chino. Esto generó especulaciones de que Beijing podría decidir suspender otros proyectos mientras aborda el exceso de capacidad en la economía.

En ese sentido y según lo que informó el medio NoticiasMIneras.com.ar, La confirmación del cierre generó un alza en los precios del mineral y agitó a toda la industria, incluyendo a los principales actores de la minería argentina.

Alza de precios

Así las cosas, los valores del carbonato de litio en la Bolsa de Futuros de Guangzhou alcanzaron el límite diario de subida previsto por la regulación, con una variación que llevó el precio desde los 75,000 yuanes por tonelada registrados el viernes a 81,000 yuanes por tonelada en la rueda siguiente.

Convertido a dólares según la cotización de referencia (aproximadamente 7,20 yuanes por dólar), la tonelada pasó de alrededor de 10,400 a 11,250 dólares, lo que marcó un salto del 8% en solo una jornada y llevó el precio a los niveles más altos desde marzo.

Campaña anti-evolución

La decisión de CATL se dio en un contexto donde el gobierno chino, presionado por la deflación y la baja en márgenes de ganancia en varios rubros industriales, puso el acento en la necesidad de frenar la acumulación de capacidad ociosa.

La “anti-involución” se constituyó en una guía de acción para las políticas oficiales.

Sectores como el comercio electrónico, la producción de autos eléctricos y la siderurgia, además de la minería, ingresaron en la agenda de control y ajuste impulsada desde Beijing.

Subieron las acciones de mineras

Tianqi Lithium Corp. subió hasta un 19% en Hong Kong, mientras que Ganfeng Lithium Group Co. subió un 21%, y las mineras australianas se recuperaron después de que CATL confirmara el cierre de la mina en la provincia de Jiangxi.

Los precios del metal para baterías en la Bolsa de Futuros de Guangzhou alcanzaron el límite diario y se mantuvieron estables durante toda la jornada.

En EEUU

En Norteamérica, las acciones de los productores estadounidenses AlbemarleCorp. (ALB) y Piedmont Lithium Inc. (PLL) subieron más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. Lithium Americas Corp. (LAC) y el productor chileno SQM (SQM) subieron alrededor de un 9% enlas primeras operaciones de la jornada en EE.UU.

No le extenderían el permiso

El destino de la mina CATL —la más grande de Yichun, el centro de litio de China— había estado bajo estrecha vigilancia durante semanas, en medio de especulaciones de que las autoridades no extenderían su permiso para operar.

La mina representa alrededor del 6% de la producción mundial, según Bank of America Corp. (BAC), mientras que otras minas de la región representan al menos otro 5%.

Iniciativa en observación

“Creemos que esto podría formar parte de la iniciativa anti-involución del gobierno”, afirmaron analistas de Citigroup Inc. (C) en una nota.

Los cierres en Yichun “deberían ayudar a China a revalorizar su recurso estratégico a largo plazo, y el gobierno puede garantizar que la minería y la extracción del litio se realicen de forma adecuada y conforme a las normas”

La industria mira con atención a China

Comerciantes y ejecutivos de la industria están atentos a otras restricciones a la minería en los alrededores de la ciudad china de Yichun, que se ha consolidado como un centro de metales para baterías.

Un departamento de gobierno local ha solicitado a ocho mineras que presenten informes de reservas antes de finales de septiembre, según notas de corredores y analistas, tras una auditoría que detectó incumplimientos en el proceso de registro y aprobación.