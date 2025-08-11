Juicio de Villa Las Rosas: Demoraron a un subalcalde durante el juicio por contradicciones

Este lunes dio inicio la jornada de juicio en contra de los miembros del Servicio Penitenciario que están involucrados en una presunta red de corrupción que involucra a trabajadores de diferentes mandos.

Hoy, ocho miembros del Servicio Penitenciario declararon sobre el sistema para otorgar beneficios y los mecanismos de control en el ingreso al penal, y tras las declaraciones quedaron expuestas algunas fallas en los mismos.

Uno de los funcionarios del penal, el cual se desempeñaba como jefe del Pabellón A1 durante el período investigado y actualmente ocupa el cargo de subalcalde, fue demorado por responder con evasivas a preguntas de la Unidad Fiscal.

Incluso los integrantes del Tribunal de Juicio le recordaron en tres ocasiones que el mismo declaraba bajo juramento y que, además, es funcionario público.

Tras la declaración de todos los testigos, el subalcalde que había sido demorado fue convocado nuevamente por el Tribunal y respondió las preguntas de las partes.

Mañana continuará el juicio con la declaración de 10 testigos.