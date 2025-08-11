El servicio penitenciario abre su taller y muestra juguetes únicos para el Día del Niño

Con motivo de la celebración del Día del Niño, el Penal de Villa Las Rosas abrió las puertas de su Salón de Exposición y Venta para presentar una amplia variedad de juguetes fabricados por los internos en los talleres de carpintería, herrería y juguetería.

En un relevamiento realizado por el diario "El Tribuno", la muestra ofreció productos para todos los gustos y presupuestos, con precios que oscilaron entre los 6 mil y 121 mil pesos.

Entre las opciones destacadas se encontraron cocinitas, casas de muñecas, castillos y muebles para niños. Por ejemplo, una casa de muñecas grande costó 49 mil pesos, mientras que una cocinita elaborada en madera tuvo un valor de 121 mil pesos. También hubo juguetes más económicos, como camiones y carritos para muñecas desde 10 mil pesos.

Este proyecto forma parte de un programa de labor terapia que tiene como objetivo brindar a los internos la posibilidad de aprender un oficio para facilitar su reinserción social y laboral una vez recuperada su libertad. En total, 273 internos participaron de esta iniciativa.

Además de juguetes, en la exposición se exhibieron otros productos elaborados en los talleres de carpintería, herrería, encuadernación, orfebrería y lutería, todos realizados con dedicación y esmero.

La exposición permanecerá abierta durante toda la semana, con horarios de atención de lunes a jueves de 8 a 20 horas, viernes de 8 a 16 horas y sábados de 8 a 12 horas, para que el público pudiera visitar y adquirir estos productos con valor social.

De esta forma, el Penal de Villa Las Rosas ofreció una alternativa solidaria para regalar en el Día del Niño, combinando calidad artesanal con una causa que busca la inclusión y el desarrollo de quienes están privados de libertad.