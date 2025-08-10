Si hay foto, hay video: Surgieron testimonios claves en el juicio a la red narco de Villa Las Rosas

En la quinta jornada del juicio contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares acusados de integrar una red de narcotráfico en la Unidad Carcelaria N° 1, la Unidad Fiscal presentó contundentes evidencias: videos, fotografías y declaraciones que exponen maniobras para ingresar drogas, celulares y otros elementos al penal, eludiendo controles.

Durante la audiencia, declararon seis testigos convocados por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. Entre ellos, un sargento ayudante describió el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y de celulares secuestrados. En uno de los videos se observa a un efectivo penitenciario ingresar tres cajas de pizza sin pasarlas por el scanner, permanecer en un punto ciego y luego llegar al pabellón K, donde un interno y un jefe de pabellón se reunieron en una oficina por más de 20 minutos. Al salir, el interno llevaba una bolsa blanca con una caja de pizza.

El análisis de los teléfonos mostró fotografías de transferencias de dinero, sustancias estupefacientes, una balanza y conversaciones de WhatsApp relacionadas con la venta de drogas.

Exinternos de la unidad señalaron directamente a personal del Servicio Penitenciario como parte del circuito ilegal. Uno de ellos aseguró que, tras declarar en enero de 2024 contra el Servicio, fue golpeado y aislado durante 60 días, por lo que pidió no volver a ese penal. El Tribunal hizo lugar a su solicitud y derivó la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos. Otro testigo relató que comenzó a consumir drogas en prisión y que conseguirlas era sencillo mediante transferencias realizadas por familiares a cuentas indicadas por los internos.

También declaró el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, quien advirtió irregularidades en la entrega de beneficios a detenidos y la falta de actas oficiales durante 2022.

La audiencia continuará el próximo lunes, desde las 8, con nuevos testimonios y presentación de pruebas.