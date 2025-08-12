Se busca a Graciela: tiene 52 años y desapareció hace una semana

Sociedad12/08/2025
Se busca - graciela mabel burgos

La Policía de Salta activó el Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas tras la denuncia por la desaparición de Graciela Mabel Burgos, de 52 años, quien desde el 4 de agosto no regresó a su domicilio ubicado en el barrio Morosini.

El operativo está a cargo de efectivos de las áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10, bajo la supervisión de la Fiscalía Penal 3 de Capital, que interviene en el caso. 

Graciela es una mujer de contextura delgada, aproximadamente 1,78 metros de altura, tez morena clara, ojos marrones y cabello largo.

Se solicita la colaboración de la comunidad paraí contribuir a dar con su paradero. Cualquier dato relevante puede ser comunicado al Sistema de Emergencias 911, acercándose a la dependencia policial más cercana o contactando directamente a la Comisaría 4 del barrio San Remo, teléfono 3874565310.

