Sin muertos en siniestros viales, Salta estuvo teñida por otros hechos trágicos y de violencia

Durante el fin de semana se conocieron hechos de sangre en la provincia, como así también de extrema violencia que dieron como resultado personas lesionadas y siniestros viales que afortunadamente no dejaron como saldo fallecidos

Cristian Aguilera, prensa de la policía de Salta, dio como punto positivo el hecho de que la provincia no registra víctimas fatales hace tres fines de semana, momento en que los controles son más exhaustivos y un punto de referencia para las estadísticas que lleva la policía.

Aguilera informó que Seguridad Vial controló 8800 vehículos, de los cuales, 126 resultaron con graduación alcohólica positiva, además 900 conductores fueron infraccionados por violar la ley Nacional de Tránsito.

Pero un dato que destacaron desde la fuerza policial, fue el hecho que este sea el tercer fin de semana sin víctimas fatales. Si bien se registraron siniestros viales, solo hubo daños materiales y lesinados.

Cabe destacar que en lo que va de Agosto, se registró 1 víctima fatal en siniestro vial y un anual 73 fallecidos.

En este sentido confirmó un siniestro vial que alarmó a los vecinos de Tres Cerritos en la madrugada del domingo. Un llamado al 911, alrededor de las 5:30 alertaba un choque en la intersección Los Molles y Duraznero, allí un vehículo había impactado contra un poste y un árbol.

El joven que conducía la camioneta no presentaba lesiones por lo que no se requirió asistencia y dio positivo para alcoholemia.

Violencia en la cancha, dos apuñalados y otros lesionados

Cristian Aguilera además informó el hecho de violencia sucedido en zona Norte, en cancha de fútbol privada, Club Norte, ubicada en Av. Reyes Católicos. "El sábado a las 21:30 intervenimos en una gresca en el lugar, tras un encuentro deportivo. Varias personas agredidas, 4 personas lesionadas, 2 con arma blanca y las otras dos con lesiones por agresión física" reportó.

Confirmó además que con la intervenicón policial, en ese momento, se detuvo a 3 personas, un hombre mayor de edad, una mujer mayor de edad y una joven menor de edad. Trasladadas a dependencia policial y puesta a disposición de la Justicia. En cuanto a las lesionados, uno de ellos, más complicado en su salud fue traslatado al hospital San Bernardo, pero horas después fue dado de alta.

Incendio y muerte en B° Catañares

Cristian Aguilera informó a través de Multivisión, que tomaron tervención por un llamado al 911, que alertaba sobre un incendio que se producía en un departamento en B° Castañares. En principio el personal de bomberos de la policía y bomberos voluntarios de zona Norte, acudieron al lugar y sofocaron el foco ígneo que se producía en uno de los habitáculos, constatando posteriormente que se encontraba una persona en el interior de este lugar, ya sin vida.

SAMEC hizo lo propio en el lugar, se documentó el hecho y se le dio intervención a la UGAP N°2 quien dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias de muerte de esta persona. La victima fue identificada como un hombre de 49 años de edad.