Provincia pretende controlar clínicas prestadoras del PAMI: “Queremos un ente contralor”

Noticia que sigue siendo tema de atención fue el cambio tras el anuncio del PAMI, dejando de brindar atención médica a los afiliados en el hospital Militar de Salta, con sus pacientes siendo derivados a otras clínicas privadas, las cuales ya están atendiendo a los afiliados.

Tras esa situación que se suscitó semanas atrás, ahora se dio a conocer la pretensión que habría desde la Provincia, de poder ser ella la que haga los controles a los sanatorios que estén dando atención a los abuelos, entendiendo que debe haber una correcta como buena cobertura para ellos.

Así lo manifestó el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, en la charla que mantuvo con El Once TV donde comentó que mantuvo una reunión con autoridades del PAMI. “Están interesados con mi proyecto para hacer una sociedad público–privado, donde el Ministerio controle las instituciones que dan las atenciones a nuestros queridos viejos”, expresó.

A esto señaló que la idea es contar con “un ente contralor de las clínicas y privados”, para que “se termine el negocio, de cómo atender a los pacientes del PAMI”, espetó el funcionario que agregó que “estamos controlando y vigilando de cerca a quienes están haciendo la nueva prestación” de los abuelos tras ser derivados desde el hospital Militar.

Dicho esto Mangione exhortó que atender a los pacientes del PAMI, pero en general a los abuelos implicar “revisarlos bien y eso no estaba sucediendo, les preguntaban cómo estaban, hacían recetas y los mandaban a las casas… ¡eso hacían! Lo que corresponde es escucharlos, revisarlos, hacerles los cambios, no que esperen por horas por una receta, ¡es arcaico!”, reclamó.

“Buscamos que nuestros abuelos se puedan atender bien y regresen a sus casas”