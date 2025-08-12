Para mejorar la seguridad vial: Modificaron el sentido de circulación de tres importantes calles

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso cambios en el sentido de circulación de tres calles de la ciudad, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los índices de siniestralidad en la zona.

La medida responde a un pedido de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Legales del área.

Según lo dispuesto, a partir de su implementación, las calles tendrán el siguiente sentido único:

Dean Funes: entre avenida YPF y Martina Silva de Gurruchaga, orientación Norte–Sur.

J.M. de Pueyrredón: entre General Félix Arias Rangel y avenida YPF, orientación Sur–Norte.

Vicente López: entre avenida YPF y Juan Esteban Tamayo, orientación Norte–Sur.

La resolución también ordena a la Dirección de Infraestructura Vial instalar la cartelería y señalización necesarias para informar a los conductores sobre los nuevos sentidos de circulación.

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, firmó la disposición en el marco de las atribuciones otorgadas por la Ordenanza Nº 16.173, que faculta a la dependencia a organizar el desarrollo de la seguridad vial urbana y proponer medidas para mejorar el tránsito en la ciudad.

Desde la Municipalidad recordaron que estas modificaciones buscan optimizar la fluidez vehicular, priorizar el transporte público y reforzar la seguridad en sectores de alto tránsito.