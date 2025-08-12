Mercado San Miguel: Comenzó una nueva etapa de la obra

La obra de remodelación del Mercado San Miguel comenzó a ejecutarse y esta semana se conocieron cómo avanzan los trabajos de remodelación.

La primera parte de los trabajos comprendía la remoción de escombros y demolición de los locales y puestos que habían sido afectados por los incendios del pasado mes de noviembre.

Terminada esta etapa de los trabajos, inicio la perforación de 12 metros para el volcamiento de 60 m3 de hormigón; y la posterior colocación de las estructuras de hierro donde se erigirán las columnas del nuevo edificio.

Sumado a estos trabajos, se está demoliendo parte de las estructuras que se vieron afectadas por las llamas y representan un peligro. Además, se trabaja en la fachada del edificio.

Actualmente el anexo en calle Miramar funciona normalmente, mientras que sobre calle San Martin únicamente se puede ingresar por Florida o San Martín.