De $8.000 a $25.000: Así quedaron los nuevos precios del Teleférico San Bernardo

Por Lucas Calisaya
El Teleférico San Bernardo actualizó sus tarifas y, a partir de esta semana, subirán tanto los valores para turistas como para residentes salteños. Así lo confirmó a Informate Salta el director del teleférico, Ángel Causarano, quien además adelantó que se preparan para una “muy buena temporada de verano”.

Los nuevos precios quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Turista extranjero: de $20.000 a $25.000
  • Turista nacional: de $15.000 a $20.000
  • Residentes salteños: de $8.000 a $10.000

En cuanto al Teleférico Ala Delta, se mantiene la modalidad de “combo”: A cualquiera de las tarifas anteriores se le deben sumar $5.000 para acceder al segundo tramo.

Causarano explicó que el ajuste responde al mantenimiento operativo y a la creciente demanda: “Apostamos más al volumen de público y esperamos tener una temporada de verano buena. Ha habido muchos visitantes extranjeros y nacionales”, afirmó.

Destacó además que la nueva conectividad aérea tuvo un impacto directo en el flujo turístico: “Con la nueva apertura de líneas aéreas hemos tenido muchos visitantes extranjeros, sobre todo brasileños, americanos y paraguayos”, indicó.

Otro dato relevante es el crecimiento del público local: 

“Creció muchísimo el número de salteños que visitan el teleférico, sobre todo del interior de la provincia”

Finalmente, el director resaltó que este año superaron ampliamente los registros de 2023: “Hemos superado todos los meses del año pasado. Ahora tenemos dos teleféricos: el tradicional y el Ala Delta, que también colaboró para incrementar la cantidad de tickets vendidos”.

