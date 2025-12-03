Turismo en Quijano: "Hay una cantidad impresionante de cosas para visitar”

El movimiento turístico en Campo Quijano atraviesa un momento complejo. Así lo explicó Gustavo Paul, referente de la Cámara de Turismo local, quien dialogó con Informate Salta sobre la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta el municipio.

Según detalló, el 2025 comenzó con cierta actividad turística, pero con el correr de los meses el movimiento se fue “amortiguando”, algo que afectó directamente a los emprendimientos gastronómicos, los paseos y sobre todo a los alojamientos.

“A principio de año había cierto movimiento turístico que se ha ido un poco amortiguando con el correr de los meses”, señaló Paul. Frente a este escenario, desde la Cámara trabajan en recuperar actividades que generen circulación, eventos y una mayor ocupación de alojamientos.

Uno de los principales desafíos es el tipo de turismo que llega hoy al municipio. Paul explicó que Quijano recibe principalmente visitantes locales: “El turismo que viene a Quijano es más de carácter local, gente que viene de Salta. No es turismo de afuera o nacional y no se queda más de un día, sino que eligen el destino para pasar la tarde, lo que impacta negativamente en nuestros alojamientos”.

Aun así, destacó el potencial del destino y la enorme cantidad de atractivos que ofrece:

“Quijano tiene una cantidad impresionante de cosas para visitar”

Entre los puntos turísticos más reconocidos mencionó el turismo religioso, el Museo del Tren, la Quebrada del Toro, el Viaducto del Toro, las cascadas naturales, el dique Las Lomitas y espacios naturales que convocan a excursionistas y fotógrafos.

Desde la Cámara apuntan a fortalecer la promoción, atraer visitantes de otras provincias y fomentar propuestas que incentiven la pernoctación, un factor clave para el desarrollo económico local.