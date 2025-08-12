Crimen de “Benjita”: Familiares marcharían a Ciudad Judicial

Los vecinos de B° Solidaridad piden justicia por el asesinato de Benjamín Mamaní, el adolescente que fue apuñalado en B° La Paz.

Aldana, tía de “Benjita”, dio detalles sobre lo ocurrido comentando que mientras el menor jugaba en el playón deportivo de La Paz, se acercaron integrantes del grupo “La Cuadra” (donde habría jóvenes de 18 y 20 años) iniciando una gresca.

“Él se venía y se volvió a buscar la moto de su mamá y lo apuñalaron” comentó a Multivisión, pero no se trató de una sola puñalada, sino de dos, una contra la espalda de Benjamín y otra en el pecho mientras pasaba con la moto.

Cerca de su casa emitió un grito seguido de una caída quedando postrado en el asfalto, uno de sus tíos vio el momento por lo que fue a asistirlo, pero tras ser trasladado por un vecino, llegó al hospital sin signos vitales.

La mujer dio a conocer que mientras se encontraban en el hospital llegaron a amenazar a otro de sus sobrinos quien era como un hermano para la víctima.

Sobre una posible manifestación, dijo que planean ir a Ciudad Judicial, ya que los jóvenes al ser detenidos por la Policía quedan en libertad rápidamente: “Esto ya es judicial que lo largan y no lo detienen para ver que ha pasado realmente”.

Los agresores se encuentran prófugos, ante lo cual dijo que la madre de uno de ellos lo trasladó a otra vivienda: “Como no lo entrega la madre”.

“Cuando se termine el velorio va a ser todo el problema. Es seguro que va a seguir, porque los chicos de acá no van a quedar tranquilos no se van a quedar con que se lo llevaron al Benja” finalizó.