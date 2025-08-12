¿Legalizar la hoja de coca? Insisten con regular su ingreso y consumo

Entre los asuntos previstos a tratarse durante la tarde de este martes en una nueva sesión ordinaria, la hoja de coca asume relevancia en el temario de la Cámara de Diputados, pues un proyecto apunta a requerir la autorización para su ingreso legal al país.

¿De qué trata esta iniciativa? Según el acta de labor, este es un proyecto de declaración presentado por el diputado Juan Carlos Roque Posse, pidiendo a la Provincia y a los Legisladores Nacionales que puedan mediar para el ingreso legal de la hoja de coca, para su consumo “mediante masticación e infusiones”.

Dicho proyecto reza que “vería con vería con agrado que Poder Ejecutivo Provincial y los Legisladores Nacionales por Salta realicen las gestiones pertinentes para obtener la autorización de importación legal de hoja de coca en su forma natural, exclusivamente destinada al consumo interno local”.

De este modo, el pedido de autorización para la hoja de coca vuelve a reiterarse en el palacio legislativo salteño. Cabe recordar que en 2020, el Senado aprobó un proyecto de declaración que solicitaba la intervención de legisladores nacionales para la regularización del ingreso de la coca a Argentina.

Ese mismo año, la Cámara Alta de la Legislatura, aprobó un proyecto de ley para crear en el ámbito de la provincia de Salta el registro público de distribuidores y expendedores de hojas de coca en estado natural, apuntando a promover la venta legal y contar con estadísticas del consumo de la misma.