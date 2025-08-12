Encapuchado roció con nafta e incendió camioneta de $ 100 millones de Marcos Rojo

A las 4:35 de la madrugada del sábado, un llamado alertó al Cuerpo de Bomberos y la Policía de Río Negro sobre un incendio vehicular en la intersección de calle Maipú, casi San Martín, en la ciudad de General Roca. Un hombre informó que una camioneta Ford F-150 Raptor, color azul, estaba envuelta en llamas.

Minutos después, personal policial constató la veracidad del hecho. Se convocó a una dotación de bomberos, a cargo del oficial inspector Laciar, quienes trabajaron para sofocar las llamas. En el lugar también se realizaron averiguaciones preliminares, según información oficial.

Tras las primeras averiguaciones que llevaron a cabo los investigadores, descubrieron que el vehículo pertenece legalmente al futbolista Marcos Rojo, el ex Boca y actual jugador de Racing. Sin embargo, no está claro el porqué se encontraba en la localidad rionegrina.

En ese marco, un vecino, de 69 años, fue testigo y mostró a los efectivos las grabaciones de sus cámaras de seguridad, ubicadas frente a su vivienda sobre calle Maipú al 1700. El mismo video es el que encabeza esta nota.

En las imágenes se observa a un hombre con campera verde, gorro negro y franjas blancas y negras en el pecho, pantalón negro, mientras llevaba un bidón.

Se puede apreciar cuando el individuo roció un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas del lado izquierdo del vehículo, lo encendió y se retiró corriendo del lugar. Las tomas permitieron confirmar que se trató de un incendio intencional.

#Roca #RíoNegro Quemaron una Ranger Raptor propiedad del futbolista Marcos Rojo. Vale 100 millones. Se desconoce quién la tenía en esa ciudad, pero la titularidad dominial está a nombre del actual defensor de Racing. pic.twitter.com/mGgEh1SsNT — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 12, 2025

A las 5:28, se notificó al sargento Álvarez, del gabinete de investigaciones, quien indicó que no se haría presente hasta que arribara personal de peritaje especializado de bomberos. Veinte minutos después, la oficial ayudante Agustina Morais, perito de bomberos, fue informada y se dispuso una consigna policial en el lugar para preservar la escena.

La damnificada que se presentó a realizar la denuncia penal fue identificada como R.E.A., de 50 años, con domicilio en la calle Malvino Ducas de la misma ciudad rionegrina.

El fiscal de turno ordenó iniciar un legajo por daño por incendio e instruyó que el gabinete de investigaciones y la brigada de investigaciones continúen con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con las versiones recogidas por LM Neuquén, el propietario había dejado la camioneta estacionada para ingresar a un local nocturno cercano. Testigos se acercaron para avisarle que su vehículo estaba ardiendo. El hombre, en un principio, dudó que se tratara de su unidad, pero al llegar al lugar encontró el rodado envuelto en fuego.

A pesar del uso de matafuegos y el rápido accionar de bomberos, la destrucción fue total. Las llamas consumieron por completo la estructura y el habitáculo, dejando únicamente el chasis..

Según publicaciones en sitios webs de compra y venta, esta camioneta está valuada en un valor aproximado que supera los 100 mil dólares.