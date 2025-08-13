Mañana las imágenes peregrinas estarán en el Cementerio de la Santa Cruz

El Milagro en Salta13/08/2025
imagenes peregrinas

Salta se prepara para un nuevo Milagro, en ese marco las imágenes peregrinas comenzaron a visitar diferentes instituciones y espacios públicos. 

Las imágenes llegarán este jueves al Cementerio de la Santa Cruz a las 9:00 y permanecerán allí hasta las 18. Donde se realizará una misa para toda la comunidad.

Las actividades están organizadas en conjunto con la Municipalidad y se invita a la comunidad a participar y acercarse a rendir culto a las imágenes. 

La misa dará inicio a las 9:30 para los trabajadores y vecinos. 

 

