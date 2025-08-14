Días templados y probabilidad de lluvia para el finde largo

Algunos salteños empezaron su día con la satisfacción de saber que mañana viernes es feriado, y se preguntan ¿qué nos depararán los próximos días en cuanto al clima?

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se presentarían a partir de la tarde/noche de este jueves continuando durante la mañana del viernes, con un descenso de temperatura alcanzado los 16°C de máxima y una mínima de 9°C.

Para el sábado las lluvias dejarían el suelo salteño, presentando un cielo parcialmente nublado con una máxima de 19°C y una mínima de 10°C.

El domingo aumentará la temperatura llegando a los 22°C con una mínima de 9°C, siendo el día más agradable del fin de semana.