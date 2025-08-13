Trabajo ¿Se paga doble el 15 de agosto o no?

Desde la Secretaría de Trabajo se informó que el día 15 de agosto será considerado como día no laborable, con fines turísticos.

Recordemos que es por el feriado del domingo 17 de agosto, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Al caer día domingo y no se un feriado trasladable, se informó que el mismo pasará al día viernes como día no laborable.

En este sentido será decisión del empleador si vas a trabajar o no. En el caso que se trabaje normalmente, los trabajadores no percibirán un monto extra, sino que cobrarán el monto de un día normal.

Si la parte empleadora opta por no trabajar, los trabajadores no deberán presentar, pero tampoco podrán aplicarse descuentos.

Por otro lado, queda aún un día no laborable que será decisión del empleador privado cómo se trabaje ese día. Se trata del viernes 21 de noviembre, el cual se tomó como fin de semana largo para fines turísticos.