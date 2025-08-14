“Solo nos queda la dignidad”, reclaman jubilados tras marchar por el norte salteño

Fue este miércoles cuando se concretó una marcha por las calles de la ciudad de Orán, protagonizada por abuelos y jubilados quienes se congregaron para manifestarse en contra de la gestión del Gobierno de la Nación, en medio de la tensión por el veto a la Ley de Jubilaciones.

En ese contexto, miembros del Centro de Jubilados San Joaquín, de la localidad de Hipólito Yrigoyen, se hicieron presentes en la ciudad oranense para hacer escuchar su descontento, con varias críticas y reclamos hacia la gestión nacional.

“Esta es nuestra quinta marcha, lamentablemente con este gobierno de Milei retrocedimos varios pasos; hoy el PAMI es como una gomería, solo está para poner parches a nuestra delicada situación”, espetó José Guerrero, presidente del Centro mencionado.

Dicho esto manifestó que “muchos de los o que estaban en esta lucha ya murieron y lo hicieron luchando; en las calles extrañamos a varios de ellos, la verdad que con este gobierno de extrema derecha lo único que nos queda es la dignidad”, se lamentó.

Por último espetó que, concretando otra manifestación, seguirán con este tipo de acciones “contra el gobierno que sea; marchamos por las calles de Orán y terminaremos en el Juzgado Federal para entregar un nuevo petitorio con nuestros reclamos”.