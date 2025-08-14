“La calidad de Shein es malísima, la gente se va a dar cuenta”: fuerte reclamo de comerciantes salteños

Según los últimos datos publicados por el INDEC, el rubro “Prendas de vestir y calzado” cayó un 0,9% en julio, acumulando en lo que va del año un alza del 8,9%, muy por debajo del nivel general de precios que fue del 17,3%. A pesar de ser el rubro con menor incremento, la caída en ventas preocupa a comerciantes locales.

En diálogo con Informate Salta, María Eugenia de Ricceto advirtió que la situación es crítica: “La caída es tremenda, es una falta de respeto al producto nacional. La calidad que ofrecen estas plataformas es malísima, la gente se va a dar cuenta y sabe que si compra en Shein no vuelve a comprar más, pero para poder competir con ellos hay que bajar los impuestos”.

Tambien señaló que la baja en las ventas se arrastra desde febrero, con un repunte momentáneo en junio por el Día del Padre y una pequeña inyección de turistas en julio, pero sin lograr equilibrar el panorama: “Una semana del Día del Padre no te salva de tres meses malos. En agosto volvió a caer".

"La gente aprovecha para comprar en otros países, yéndose de vacaciones, o directamente cruza a Bolivia. Desde ya juegan con otros parámetros, a nosotros nos matan que tengamos tantos impuestos”.

La situación se suma a la creciente competencia de plataformas extranjeras y a la mercadería que ingresa por canales informales, lo que deja a los comerciantes salteños en una clara desventaja de precios frente al consumidor.