Salta, sin casos de fentanilo contaminado: “Quien deba operarse puede estar tranquilo”

El anestesiólogo Cristian Villagra se refirió a la reciente controversia nacional por partidas contaminadas de Fentanilo, un potente analgésico utilizado en cirugías y terapias intensivas, y aseguró que en Salta no se registraron casos vinculados a estas partidas.

“Estas partidas estaban contaminadas con dos bacterias muy resistentes que agravó el cuadro de pacientes ya en estado grave. Tengo entendido que todas las partidas fueron retiradas de hospitales y clínicas, y a medida que avanzó la situación se fueron sacando los lotes contaminados”, explicó Villagra en diálogo con Aries.

El especialista enfatizó que quienes deben someterse a cirugías pueden estar tranquilos: “No hay casos en Salta y quien debe someterse a una cirugía puede estar tranquilo”.

Villagra señaló, además, que la polémica expuso posibles fallas en el control de este tipo de medicamentos, aunque aclaró que no está definido en qué punto se produjo el problema. El profesional destacó que los anestesiólogos locales ahora trabajan con mayor confianza, al contar con lotes alternativos que ya tienen antecedentes seguros.

A nivel nacional, la crisis de Fentanilo contaminado ya dejó 96 víctimas fatales, y las autoridades sanitarias no descartan que la cifra pueda aumentar.