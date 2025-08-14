Emprendimientos salteños de alto vuelo: Florencia Campos es la ganadora del Premio Semilla del Cardón 2025

La joven empresaria Florencia Campos, propietaria de la empresa Chica Natural Feelings, fue premiada ayer con el Premio Semilla del Cardón 2025, con el que la Cámara de Comercio e Industria de Salta reconoce desde 2009 a los jóvenes empresarios y emprendedores de la provincia.

El premio fue entregado anoche en una ceremonia desarrollada en la sede de la institución, en la que además fueron reconocimos otros 15 jóvenes empresarios y emprendedores que participaron del proceso final de selección del galardón.

El acto fue encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera; y la presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la institución, Mercedes Padilla; y contó con el acompañamiento del intendente de Salta, Emiliano Durand; del secretario de Comercio, Industria y Empleo de la provincia, Rodrigo Monzo; del rector de la UPATecO, Carlos Morello; y del Presidente de CAME Joven, el dirigente chaqueño Matías Alfredo Brugnoli.

Feliz por el reconocimiento, al recibir el premio Florencia Campos contó que su emprendimiento, que nació con una socia en 2022, es un proyecto de diseño consciente que busca revalorizar lo natural, lo simple, rescatando el trabajo de artesanas y productoras de Cachi y otros lugares de Salta, apostando por un consumo más humano y con propósito.

Destacó que detrás de cada pieza que producen hay tiempo, respeto y una historia que merece ser contada, y que esos atributos le permitieron no sólo llegar a las mejores tiendas del país, sino también desembarcar con sus productos en España.

El presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, felicitó a todos los participantes y destacó lo difícil que resultó para el jurado elegir una ganadora debido a que todas las propuestas fueron atractivas, interesantes y muy competitivas. Agradeció luego el acompañamiento de la Provincia, el municipio, la UPATecO y CAME Joven; y destacó que el comercio de Salta tiene un futuro promisorio gracias al compromiso y el trabajo de estos jóvenes.

Florencia Campos representará a Salta en la elección del Joven Empresario Nacional que se realizará a mediados de setiembre próximo en Chaco y Corrientes, organizado por CAME Joven.