Finalmente, la AMT, se hará cargo del transporte impropio en Salta Capital

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferrari, y el intendente Emiliano Durand, firmaron un convenio de cooperación y control sobre el servicio de sistema impropio de transporte en la ciudad de Salta.

Con este nuevo convenio, la AMT, tiene la totalidad de las facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises. Esto incluye la potestad disciplinaria sobre contravenciones relativas al servicio.

El convenio regirá hasta diciembre del 2026, con la posibilidad de prorrogarlo.