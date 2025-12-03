Estalló el verano: Se agotaron los cupos para las colonias de vacaciones

Estalló el verano: Se agotaron los cupos para las colonias de vacacionesMunicipal03/12/2025
En poco más de 48 horas se agotaron los cupos para las colonias de vacaciones que funcionan en el Complejo Carlos Xamena y en el Nicolás Vitale.
Los espacios están a cargo de la Agencia Salta Deportes, dependiente de la Municipalidad. “Hubo una gran demanda y largas filas para anotar a los chicos” explicaron desde la organización.
Serán más de 700 los chicos de entre 6 y 13 años que participarán de las colonias este año.
Debido a la gran demanda, se armó una lista de espera para los lugares que se vayan liberando.
