Se oficializaron los cambios en la estructura del Gabinete Municipal

La Municipalidad de la Ciudad de Salta avanzó en la reestructuración de su organigrama político-administrativo, mediante una ordenanza dictada ad referendum del Concejo Deliberante.

La medida implica la modificación de la Ordenanza Nº 16.173 y la incorporación de nuevas áreas estratégicas, además de ajustes en las misiones y funciones de distintas secretarías.

Entre los cambios más relevantes, se dispuso la creación de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, que reunirá competencias antes asignadas al Ente de Turismo y a la Agencia de Cultura, organismos que fueron suprimidos.

La nueva dependencia tendrá como misión diseñar, planificar y ejecutar políticas integradas en materia turística, cultural y deportiva, con foco en el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio, la inclusión social y el fortalecimiento de la oferta local.

Según trascendió en la jornada de hoy, ese espacio estaría a cargo de la actual secretaria de Gobierno, Agustina Agolio.

Esta secretaría podrá impulsar acciones de promoción, articulación con organismos públicos y privados, firma de convenios, organización de eventos, preservación del patrimonio y desarrollo de estrategias de integración cultural a nivel regional, nacional e internacional.

La reestructuración también incluye nuevas funciones dentro de otras áreas municipales. La Secretaría de Gobierno incorporará competencias vinculadas al fortalecimiento de la participación ciudadana, la atención comunitaria y la promoción de acciones de capacitación y estímulo para emprendedores e inversores.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas actualiza su misión relativa a la gestión de compras y contrataciones, estableciendo una intervención más definida dentro de sus atribuciones. La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, en la misma línea, sumará la función de intervenir en procedimientos de contratación.

En tanto, la Procuración General experimentará una ampliación y precisión en funciones esenciales, entre ellas la representación jurídica integral del Municipio y de sus entes, la instrucción de sumarios administrativos, la aplicación de sanciones a funcionarios y el dictamen en pedidos de exención o casos no previstos en materia tributaria.