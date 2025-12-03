Ediles de LLA criticaron el exceso de empleados y la idoneidad de los asesores en el Concejo

A pocos minutos de prestar juramento en el recinto de Av. Líbano, las concejales de Libertad Avanza (LLA) Florencia León y Laura Jorge alzaron su voz para cuestionar la cantidad de empleados y asesores (AP) en el Concejo Deliberante de Salta.

En su primera intervención, León aseguró que existen más de 750 trabajadores, a los que, según Jorge, se sumarían alrededor de 400 AP. “Hay que evaluar la idoneidad para ver quién realmente está y valorizar esa persona", dijo sin medias tintas León.

En ese marco, adelantó que presentará un proyecto para que los currículums y los sueldos de los asesores de cada concejal sean publicados en la web del Concejo. "Estaría buenísimo blanquear todo y garantizar mayor transparencia”, dijo.

Por su parte, Laura Jorge coincidió en que “hay mucho personal dentro del Concejo” aunque aclaró: "No sé si habrá ñoquis, habrá que ver en ese sentido", agregó.