Los empleados municipales tienen fecha de cobro del medio aguinaldo

Los empleados municipales tienen fecha de cobro del medio aguinaldoMunicipal03/12/2025
Desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informaron cuándo se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025.
Será el 17 de diciembre, un día después que el Ejecutivo Provincial.
Por otro lado, también recordaron que mañana jueves 4 cobrarán su sueldo los trabajadores municipales.
Últimas noticias
¡Convertite en Rey Mago! 142 chicos necesitan un regalo esta Navidad
Carolina Perez CentenoSolidaridad03/12/2025
Te puede interesar
Pablo López juró como concejal de la ciudad de Salta, ¿pedirán su destitución?
Por Sebastián Quinteros NavarroMunicipal03/12/2025
El Concejo Deliberante renovó su mapa político: Así quedaron conformados los bloques
Por Sebastián Quinteros NavarroMunicipal03/12/2025
Madile retuvo la presidencia del Concejo en una votación con mociones cruzadas
Por Sebastián Quinteros NavarroMunicipal03/12/2025
Lo más visto
Un menor de edad atacó con un cuchillo de carnicero a un oficial de policía
Guillermo CaliuoloPoliciales02/12/2025
Golpes y amenazas por usar el despacho del “Oso” Leavy
Por Paola VelardePolítica02/12/2025