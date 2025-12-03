Los empleados municipales tienen fecha de cobro del medio aguinaldo

Municipal03/12/2025
sueldo

Desde la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad informaron cuándo se pagará el Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año 2025.

Será el 17 de diciembre, un día después que el Ejecutivo Provincial. 

Por otro lado, también recordaron que mañana jueves 4 cobrarán su sueldo los trabajadores municipales.

paritarias diciembre 2025 2Se reanudaron las paritarias y el gobierno realizó el primer ofrecimiento: aumento y bono

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día