Madile, sobre Pablo López: "Hasta ahora, no hay ningún pedido de destitución por parte de LLA"

Tras la polémica asunción de Pablo López como concejal de la ciudad de Salta, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, dialogó con la prensa y explicó los fundamentos legales que avalaron su ingreso al cuerpo legislativo. Pese a los cuestionamientos públicos, Madile sostuvo que la decisión se tomó estrictamente en base a lo que establece la normativa vigente.

“Legalmente tiene la posibilidad de hacerlo. Nosotros lo hemos expresado en su momento: él tenía la posibilidad, a partir del 3 de diciembre, de poder asumir porque así lo dice nuestra Carta Municipal”, afirmó.

Consultado sobre una posible destitución, que en principio sería promovida por el bloque de La Libertad Avanza, aclaró que el pedido puede activarse en cualquier momento por parte de los concejales mediante la Comisión de Disciplina y Juicio Político, que evaluará si corresponde iniciar el tratamiento. "Hasta ahora no hicieron ningún pedido", dijo.

En ese marco, aseguró que "primero hay que analizar en qué nos basamos para generar la destitución; en su momento hubo una incapacidad moral sobreviniente a que él haya asumido. Ahora hay que analizar si existe alguna incapacidad sobreviniente, como dice nuestra Carta Municipal, para poder hacer un pedido”

Finalmente, aseguró que el cuerpo seguirá adelante con su agenda habitual: “En general vamos a seguir trabajando en pos de cómo venimos trabajando, con proyectos que realmente están modificando a la ciudad”.