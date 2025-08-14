¡Atención! Así será la atención del IPS por el feriado no laborable del 17 de agosto

Salud14/08/2025
ips

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) comunicó a sus afiliados el esquema de atención que regirá durante los próximos días no laborables: el viernes 15 de agosto, feriado con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La entidad garantiza la atención de urgencias y emergencias, aunque con algunas modificaciones en sus servicios habituales.

Durante ambos días, la Sede Central y las delegaciones del IPS permanecerán cerradas. No obstante, la Farmacia IPS, ubicada en Av. Belgrano 944, tendrá atención exclusiva para urgencias de 9:00 a 14:00 horas. Para los afiliados que necesiten solicitar una autorización médica, el servicio de Auditoría Médica Online estará disponible de 8:00 a 18:00 horas, con excepción del domingo 17.

IPSS

El IPS recuerda a los afiliados que aún posean bonos de consulta en papel que podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se recomienda descargar la Credencial Digital desde Play Store o Apple Store para facilitar el acceso a los servicios. Ante cualquier consulta sobre la credencial, se puede enviar un mensaje al 3874060106.

Para urgencias y emergencias, el Centro Operativo del IPS continuará funcionando las 24 horas a través de la línea gratuita 0800-777-4777. También se puede contactar a los teléfonos fijos 4323144, 4323199 y 4323115. Es importante aclarar que estas líneas no brindan información sobre la credencial digital, la cual se gestiona por el número de WhatsApp mencionado anteriormente.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día