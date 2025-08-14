¡Atención! Así será la atención del IPS por el feriado no laborable del 17 de agosto

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) comunicó a sus afiliados el esquema de atención que regirá durante los próximos días no laborables: el viernes 15 de agosto, feriado con fines turísticos, y el domingo 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La entidad garantiza la atención de urgencias y emergencias, aunque con algunas modificaciones en sus servicios habituales.

Durante ambos días, la Sede Central y las delegaciones del IPS permanecerán cerradas. No obstante, la Farmacia IPS, ubicada en Av. Belgrano 944, tendrá atención exclusiva para urgencias de 9:00 a 14:00 horas. Para los afiliados que necesiten solicitar una autorización médica, el servicio de Auditoría Médica Online estará disponible de 8:00 a 18:00 horas, con excepción del domingo 17.

El IPS recuerda a los afiliados que aún posean bonos de consulta en papel que podrán utilizarlos hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se recomienda descargar la Credencial Digital desde Play Store o Apple Store para facilitar el acceso a los servicios. Ante cualquier consulta sobre la credencial, se puede enviar un mensaje al 3874060106.

Para urgencias y emergencias, el Centro Operativo del IPS continuará funcionando las 24 horas a través de la línea gratuita 0800-777-4777. También se puede contactar a los teléfonos fijos 4323144, 4323199 y 4323115. Es importante aclarar que estas líneas no brindan información sobre la credencial digital, la cual se gestiona por el número de WhatsApp mencionado anteriormente.