Exigen reglamentar la ley anti-bullying tras la humillación a una niña en El Quebrachal

Sociedad15/08/2025
El reciente caso de bullying en El Quebrachal, donde una niña de 12 años fue golpeada y humillada por un grupo de adolescentes, dejó expuesta una deuda profunda del Estado: Salta tiene una ley para combatir el bullying, pero no está reglamentada.

Se trata de la Ley 8.406, sancionada para prevenir, sancionar y erradicar el acoso escolar en las instituciones educativas. Una herramienta legal que prevé protocolos de actuación, seguimiento de casos y acciones de concientización, pero que, al no estar reglamentada, no se aplica plenamente.

"Esta ley todavía no está reglamentada en la provincia y creo que es urgente hacerlo. Cada vez son más los casos que vemos. Necesitamos medidas contundentes", expresó la senadora Alejandra Navarro.

Frente a esta situación, presentó un proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que implemente, de manera urgente, campañas de concientización, capacitaciones para docentes y equipos institucionales, y el desarrollo efectivo de protocolos de intervención.

“Es un hecho que existe y es muy duro lo que ocurre en las instituciones. Hay que hablarlo, capacitar, involucrar a las familias. Necesitamos actuar ya, para erradicar este flagelo de una vez por todas”, insistió Navarro.

