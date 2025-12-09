Cada vez más argentinos recurren a las criptomonedas para ahorrar, proteger su dinero o invertir a futuro. Qué tener en cuenta para empezar con confianza y sin riesgos innecesarios.



En un contexto de inflación persistente, ciertas restricciones cambiarias y fuerte volatilidad del peso, miles de argentinos están eligiendo las criptomonedas como una herramienta financiera alternativa. Ya sea para resguardar valor, enviar dinero al exterior o diversificar su cartera de inversión, el interés por el mundo cripto sigue creciendo y ubicó a Argentina entre los países con mayor adopción global.

Según informes internacionales, nuestro país se encuentra entre los 20 con mayor uso de criptoactivos en el mundo, y ocupa el tercer lugar en América Latina, detrás de Brasil y Venezuela. El fenómeno no se limita a expertos: también crece entre jóvenes, trabajadores independientes y pequeños ahorristas que buscan alternativas simples y accesibles.

¿Qué usos tienen las criptomonedas hoy?

Las criptomonedas dejaron de ser una rareza. Hoy se utilizan principalmente para:

Ahorro en monedas estables (stablecoins), como USDT o USDC, que mantienen paridad con el dólar y permiten protegerse de la devaluación.

Inversión a largo plazo en activos como bitcoin (BTC), ethereum (ETH) o solana (SOL), que funcionan como reserva de valor o bien escaso.

Pagos o envíos de dinero al exterior, sin intermediarios ni comisiones bancarias altas.

Diversificación de portafolios, con la incorporación de activos digitales en distintas plataformas.



¿Cómo empezar a invertir en criptomonedas? Paso a paso



Si estás dando tus primeros pasos en este mundo, estos son los puntos clave que deberías tener en cuenta:

1. Informate antes de invertir

Antes de poner dinero en cualquier plataforma, es importante leer, mirar videos, escuchar podcasts o seguir medios especializados. Entender los conceptos básicos como billetera digital, blockchain o qué es una stablecoin te ayudará a evitar errores comunes.

2. Elegí una plataforma confiable

Registrate solo en plataformas que operen bajo normativas locales o internacionales, con buenas prácticas de seguridad y reputación comprobada. Verificá que usen autenticación de dos pasos (2FA), tengan buena atención al cliente y permitan operar en pesos.

3. Creá tu cuenta y depositá fondos

El proceso suele ser simple: subís una foto de tu DNI, verificás identidad y transferís pesos desde tu banco o billetera virtual. Muchas plataformas aceptan transferencias vía CVU.

4. Explorá las opciones disponibles

Stablecoins como USDT y USDC son las más elegidas por quienes quieren mantener valor estable en dólares digitales. Bitcoin, Ethereum o Solana son ideales para quienes buscan crecer a mediano o largo plazo, aunque su precio puede variar más.

5. Empezá con poco

No es necesario invertir grandes sumas. Podés comenzar con un monto chico, observar cómo se comporta el mercado y ganar confianza de a poco. Eso te permitirá aprender sin ponerte en riesgo.

6. Seguí aprendiendo

El mundo cripto cambia rápido, por eso es clave mantenerse actualizado, investigar nuevas herramientas y entender los riesgos. La educación financiera es la mejor aliada para tomar decisiones seguras y aprovechar oportunidades reales.

¿Invertir en cripto es para todos?



No hace falta ser experto ni tener experiencia previa para entrar en el mundo de las criptomonedas. Pero sí es esencial hacerlo con información clara, con objetivos definidos y con una mentalidad de aprendizaje constante.

Las criptomonedas no son una apuesta rápida: son una nueva forma de pensar el dinero. Y en un país como Argentina, donde cuidar el valor de cada peso es una necesidad, entender cómo funcionan puede marcar la diferencia.

*Nota redactada con ayuda de la IA.