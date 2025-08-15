Invitan al conversatorio "Clínica de un hombre guionado, una mirada integrativa"

El Colegio de Psicólogos de Salta y la Editorial de la Universidad Católica de Salta (EUCASA) organizan la “Clínica de un hombre guionado. Una mirada integrativa”, un conversatorio a cargo del Dr. Mario Vázquez y la Dra. Patricia Adriana Francica, ambos reconocidos psicólogos y docentes universitarios de nuestro medio.

Los autores de El Hombre Guionado y Mitopoiesis, Mitos y Autores Clásicos en la Clínica Psicológica Actual, recorrerán sus obras y a través de casos prácticos procurarán comprender el comportamiento humano, partiendo de la premisa de que ninguna conducta humana se realiza «porque sí»; toda acción tiene una finalidad, se hace «para algo». Esa finalidad puede ser consciente o no, pero existe siempre.

La actividad, que no tiene costo, está dirigida tanto a profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la salud mental, como al público en general. Las inscripciones se reciben a través de este enlace.

La cita es el miércoles 20 de agosto, a las 19.00 horas en la Sede del Colegio de Psicólogos, Alsina 1023.