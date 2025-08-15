Se creó la Unidad Ejecutiva de Turismo de Reuniones para potenciar eventos y congresos

En un paso estratégico para posicionar a la provincia como destino destacado en la organización de eventos, la Municipalidad de Salta, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia, el Bureau de Convenciones de Salta y el Centro de Convenciones S.E. firmaron el Acta Acuerdo que formaliza la creación de la Unidad Ejecutiva de Turismo de Reuniones de la Provincia.

El acto contó con la participación del coordinador del Ente de Turismo municipal, Lic. Fernando García Soria; la secretaria de Turismo provincial, Nadia Loza; el presidente del Bureau de Convenciones, Daniel Astorga; y la representante del Centro de Convenciones Salta y Cafayate, Andrea Pieve.

La nueva unidad tendrá como principales objetivos:

Fomentar la realización de eventos en Salta, incrementando la cantidad y calidad de encuentros locales, nacionales e internacionales.

Impulsar la profesionalización de la industria del turismo de reuniones mediante capacitación, generación de información, captación de eventos y alianzas estratégicas.

Fortalecer la cooperación entre instituciones para la promoción y realización de eventos, a través de estrategias conjuntas y el intercambio de recursos.

Posicionar a Salta como destino sede líder en el país, destacando su infraestructura, hospitalidad y ventajas competitivas.

Consolidar el liderazgo provincial en congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo, bodas destino y eventos deportivos.

Las autoridades destacaron que iniciativa permitirá “potenciar el perfil de Salta como referente nacional e internacional en el turismo de reuniones, generando un impacto positivo en la economía local y fortaleciendo la oferta turística”.

La resolución que aprueba la creación de la Unidad Ejecutiva fue publicada en el Boletín Oficial Municipal, estableciendo la colaboración permanente entre los organismos firmantes para alcanzar los objetivos planteados.