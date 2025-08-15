¿Quiénes tendrán feriado el lunes 18 de agosto?

Los feriados y fines de semana largos en Argentina generan expectativa para trabajadores, turistas y comerciantes, afectando la agenda y el movimiento económico. Esta vez, el viernes 15 quedó como día no laborable, pero varios trabajadores tendrán el lunes 18 como feriado, aunque no por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Será en Tres Algarrobos (en Carlos Tejedor) y General Rivas (en Suipacha). En Tres Algarrobos, el lunes 18 se celebra el 124° aniversario de su fundación, mientras que en General Rivas se honra al santo patrono del pueblo. Por esta razón, los empleados de la administración pública y del Banco Provincia tendrán un día de descanso, según dispuso el gobierno bonaerense.

Estas serán las únicas ciudades que tendrán un fin de seman XXL, mientras que el resto del país, deberá concurrir a trabajar normalmente, porque el feriado no es trasladable.