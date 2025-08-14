En la previa del Día del Niño, ¿cuáles son los regalos más comprados por internet?

En vísperas del Día del Niño, que se celebra este domingo 17 de agosto, las compras se aceleran en todo el país y en Mercado Libre, la principal plataforma de comercio electrónico de Argentina, se ha revelado cuáles son los productos más elegidos por las familias, reflejando las tendencias de compra para la celebración.

Según datos de la compañía, que compartió El Cronista, los cinco regalos más buscados y vendidos en la plataforma son: bloques de construcción, muñecos de peluche, juegos de mesa, consolas y accesorios gamer, y bicicletas infantiles. Esta variedad muestra un equilibrio entre los juguetes tradicionales y los productos tecnológicos.

La categoría de Juguetes y Juegos es la más demandada durante esta época y ha registrado un crecimiento del 32% interanual en unidades vendidas. Dentro de ella, algunos productos destacaron notablemente, como los bloques de construcción, que aumentaron un 95% en ventas, los peluches, con un crecimiento del 79%, y los juegos de mesa, que subieron un 63% en comparación con el mismo período del año anterior.

Entre las tendencias de búsqueda, el personaje Labubu se mantiene en el top 5 desde febrero, acumulando más de 100.000 consultas en el último mes. Otro producto estrella son los bloques magnéticos, que han impulsado a su categoría al primer lugar del ranking de ventas, confirmando la popularidad de este tipo de juguetes didácticos.

El crecimiento no se limita a los juguetes: La tecnología también ha ganado un protagonismo importante. Productos como tablets y consolas de gaming impulsan el crecimiento de esta categoría, que se posiciona cada vez más fuerte en las preferencias de compra para el Día del Niño.

Para esta fecha, Mercado Libre ha implementado una serie de promociones especiales. Se ofrecen descuentos de hasta el 40%, envíos en 24 horas y opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Además, la plataforma garantiza la seguridad de la compra a través de su programa Compra Protegida, sumando cupones y ofertas relámpago para los usuarios.