¿Ya compraste el regalo?: Última jornada de venta de juguetes artesanales en el Servicio Penitenciario

Sociedad16/08/2025
Este sábado 16 de agosto se desarrolla la última jornada de exposición y venta de juguetes y artículos infantiles elaborados en los talleres de laborterapia del Servicio Penitenciario de Salta. La atención al público se realiza de 9 a 12 horas en el salón de exposición ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 821.

Entre los productos disponibles se encuentran trabajos en madera, juegos de mesa y didácticos, sillas educadoras, mesas y sillas infantiles, autos, trenes, camiones y casas de muñecas, entre otros. La propuesta incluye diversas formas de pago y financiación.

Las piezas son confeccionadas por personas privadas de la libertad en distintas unidades carcelarias, en el marco de capacitaciones que dicta la Dirección de Industrial en oficios como carpintería, talabartería, cerámica y platería. La iniciativa busca promover la reinserción laboral y social a través del trabajo artesanal.

