Día del Niño: Jugueterías de Salta esperan más ventas antes del domingo

En las vísperas del Día del Niño, las jugueterías de Salta se muestran optimistas y esperan que las ventas superen los registros del año anterior pues, aunque el movimiento de compradores comenzó de manera paulatina a principios de semana, se aguarda una intensificación de las ventas durante los días previos al domingo.

En diálogo con FM Profesional, Cintia, encargada de una juguetería céntrica, indicó que los clientes comenzaron a acercarse desde el lunes para consultar precios y realizar sus compras. Para facilitar el acceso a los juguetes, el local ofrece opciones de financiación como 12 cuotas sin interés con varios bancos, además de aceptar créditos personales.

En cuanto a los productos más buscados, la comerciante señaló que la demanda es variada, aunque hay clásicos que nunca fallan. "Los juegos de mesa como el ludo, la oca o pelotas y monopatines siempre son las opciones que nunca fallan", comentó. Entre las novedades, las motos a batería de 12 voltios se agotaron rápidamente, lo que demuestra el interés por artículos más novedosos y de mayor tamaño.

El rango de precios de los juguetes disponibles en el mercado salteño es amplio y se adapta a diferentes presupuestos. ¿Algunos ejemplos? Los muñecos se pueden encontrar desde 2.000 pesos, mientras que los autitos de colección arrancan en 8.000 pesos. Para quienes buscan opciones más elaboradas, las muñecas tienen precios que van desde 20.000 hasta 110.000 pesos. Otros artículos populares incluyen rompecabezas de 1000 piezas desde 10.000 pesos, y bicicletas que van de 95.000 a 300.000 pesos.

La expectativa de superar la temporada pasada se basa, en parte, en la gran cantidad de mercadería que llegó este año. "El año pasado estuvo flojo, se vendió pero no lo que esperábamos. Es impresionante la cantidad de mercadería que recibimos este año, es más que el año pasado", concluyó Cintia reflejando el optimismo del sector.