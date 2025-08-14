Sáenz cuestionó la mirada porteñocéntrica de Nación: “No mira las realidades de las provincias”

En General Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la tercera reunión del gabinete ampliado junto a intendentes y legisladores. Defendió la necesidad de una gestión “cercana a la gente” y criticó a los gobiernos nacionales: “El centralismo no mira las realidades de las provincias. No comprende que nuestras necesidades son distintas a las que rodean al Obelisco”.

Pidió a los legisladores nacionales “defender lo que le corresponde a Salta” y cuestionó que “es muy feo y muy triste ver que un diputado o senador elegido por los salteños levante la mano en contra de sus intereses”.

También criticó el ajuste: “La interrupción de la obra pública y la falta de inversión en rutas nacionales en condiciones deplorables impactan directamente en la vida de los ciudadanos”.

El intendente anfitrión, Carlos Rosso, valoró la visita del gabinete y el trabajo conjunto. Facundo Tache (Campo Santo) y Sergio Copa (El Bordo) coincidieron en destacar “la mirada federal” y la importancia de “salir a territorio y escuchar las necesidades de cada municipio”.