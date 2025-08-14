Sáenz cuestionó la mirada porteñocéntrica de Nación: “No mira las realidades de las provincias”

Gobierno14/08/2025
saenz guemes

En General Güemes, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó la tercera reunión del gabinete ampliado junto a intendentes y legisladores. Defendió la necesidad de una gestión “cercana a la gente” y criticó a los gobiernos nacionales: “El centralismo no mira las realidades de las provincias. No comprende que nuestras necesidades son distintas a las que rodean al Obelisco”.

“El centralismo no comprende que nuestras necesidades son distintas a las que rodean al Obelisco”

Pidió a los legisladores nacionales “defender lo que le corresponde a Salta” y cuestionó que “es muy feo y muy triste ver que un diputado o senador elegido por los salteños levante la mano en contra de sus intereses”.

aguas blancasEl sábado no podrán ingresar automóviles en Aguas Blancas

También criticó el ajuste: “La interrupción de la obra pública y la falta de inversión en rutas nacionales en condiciones deplorables impactan directamente en la vida de los ciudadanos”.

El intendente anfitrión, Carlos Rosso, valoró la visita del gabinete y el trabajo conjunto. Facundo Tache (Campo Santo) y Sergio Copa (El Bordo) coincidieron en destacar “la mirada federal” y la importancia de “salir a territorio y escuchar las necesidades de cada municipio”.

trompo jugueteSe viene el Día del Niño, ¿cuáles eran los juguetes que recibían los salteños?

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día