Senado: Conocé quiénes competirán por las tres bancas que renueva Salta

La cuenta regresiva ya empezó. El 26 de octubre, Salta renovará tres bancas en el Senado de la Nación, en una elección decisiva que puede redefinir el equilibrio de fuerzas en el Congreso y la relación con el Gobierno nacional.

De acuerdo con el sistema vigente, dos bancas son para la fuerza más votada y una tercera para el segundo espacio en cantidad de votos

En este escenario aparecen caras conocidas, nuevos nombres y apuestas fuertes de las principales fuerzas políticas.

Primero los Salteños: Royón–Jarsún

La fuerza afín al oficialismo provincial presentó una dupla que combina gestión y territorio: Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación y con perfil técnico-político, encabeza la lista junto al ex diputado y actual titular de Aguas del Norte, Ignacio “Nacho” Jarsún. El espacio se propone como la voz de la “salteñidad” en el Congreso.

Fuerza Patria: El regreso de Urtubey

El exgobernador Juan Manuel Urtubey vuelve al ruedo político y encabeza la lista de senadores de Fuerza Patria. Lo acompaña en segundo término Nora Giménez, actual senadora que buscará seguir en el Congreso.

La Libertad Avanza

El espacio libertario lleva como candidata a la diputada nacional Emilia Orozco, acompañada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. Con un discurso alineado al presidente Javier Milei, buscan capitalizar el voto de la ola liberal.

Partido de la Victoria: Leavy redobla la apuesta

El actual senador Sergio “Oso” Leavy va por la renovación de su banca, esta vez acompañado por Laura Cartuccia en segundo término. El Partido de la Victoria decidió no sumarse al frente Fuerza Patria y competir en soledad.

UCR: apuesta radical

Los radicales también estarán en la pelea: el productor agropecuario Natalio Iglesia, presidente de la Convención Provincial, encabezará la lista, secundado por la ingeniera química Graciela Morales, exvicerrectora de la UNSa. La UCR buscará consolidar presencia tras años de bajo perfil electoral en Salta.

Izquierda y Política Obrera

El Frente de Izquierda presenta al histórico dirigente del Partido Obrero, Claudio Del Plá, junto a Daniela Planes (PTS), con una propuesta de izquierda combativa. Por su parte, Política Obrera llevará como candidatos a Julio Quintana y Georgía Romero, reforzando la oferta del trotskismo en Salta.