Alertan por motociclistas en caravana y a gran velocidad en rutas del norte

Situación peligrosa que se vuelve a reportar en el norte provincial es la circulación sin escrúpulos por parte de motociclistas quienes, de manera temeraria, transitan en caravanas de varios rodados, a gran velocidad y sin importarles los peligros que conlleva sus actitudes.

¿Cuál es la situación? El medio La Cruda NN compartió las imágenes registradas durante este fin de semana por la noche, en la ruta que conecta las localidades de General Mosconi con Tartagal, donde estos imprudentes deambulan en grupos y a unas velocidades que atemorizan.

El medio citado indicó que los motociclistas en cuestión corresponderían a un grupo que se hace llamar “Los Angelitos”, conocidos en el norte provincial, al no ser esta la primera vez que son responsables de esta imprudencia, al contrario, constantemente aprovecharían la noche y la falta de controles para hacer estas caravanas y picadas.

El alerta está en que no fue hace mucho cuando, en la misma zona, se reportó el fallecimiento de un hombre quien fuera embestido por estas motocicletas, las cuales para escapar de la Policía, se ocultan entre las malezas y las fincas, para posteriormente proseguir con el peligro de lo que ellos mal consideran diversión.