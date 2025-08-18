Mes de las Infancias: "El mundo adulto debe proteger el mundo de los niños"

Agosto es el Mes de las infancias, por lo que desde InformateSalta nos comunicamos con la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta, Carina Iradi, quien nos comentó sobre el trabajo que vienen realizando y la importancia de la promoción de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, la Secretaría pone énfasis en dos planos, en las actividades abiertas a la comunidad y las acciones institucionales juntos a municipios e instituciones: “Tuvimos stands informativos y de promoción de derechos y stand de juegos para poder compartir con la sociedad los programas de acompañamiento hacia la familia”.

En materia institucional buscan la promoción con agentes institucionales como el Consejo Provincial de Niñez con la Mesa Interministerial: “Son espacios interinstitucionales donde participan distintas áreas gubernamentales, no gubernamentales y municipios. Se busca compartir el trabajo articulado que tiene la Secretaría y poder tener la adherencia de distintos sectores de la sociedad salteña a las estrategias planteadas”.

Dentro de los logros alcanzados este mes, está la inauguración de espacios de lactancia en los centros de Primera Infancia de manera articulada con el área de Salud para visibilizar y promover los derechos de los infantes haciendo hincapié en la importancia de la lactancia materna.

Impulsan también la difusión de la línea 102, servicio de escucha y orientación ante situaciones de vulneración de derechos: “Para que efectivamente los chicos y chicas de Salta tengan un espacio de escucha activa que los pueda orientar” comentó Iradi.

Consultada sobre los hechos de maltrato que viven los menores, hizo hincapié que deben tomar conciencia que el mundo adulto es el que debe proteger el mundo de los niños, ya que corresponde a toda la sociedad la pertinencia en las cuestiones de las infancias y adolescencias.

Para ello nos necesario que el adulto y las instituciones tengan conocimiento sobre como actuar ante estas situaciones, por lo cual las campañas de concientización cobran mayor relevancia.

Derecho a una familia

“Venimos fuertemente promoviendo ese derecho desde distintas perspectivas” comentó la secretaria, buscando fortalecer las propias familias promoviendo una política púbica, Comunidades de crianza, en distintos municipios para la formación de agentes territoriales, comprendiendo a los agentes de salud, educación y seguridad y a otros actores como los encargados de merenderos o centros vecinales.

A esta política se suma la promoción del derecho al juego, como una herramienta clave para la crianza saludable: “El juego permite al adulto escuchar, compartir y fortalecer el vínculo con el niño. No es un detalle menor frente a prácticas que muchas veces reemplazan esos momentos con el uso de pantallas”, advirtió.

La promoción de las campañas de adopción junto al Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, constituye una herramienta clave al momento que la familia ampliada no puede estar cuidado del menor.

En estos casos también aparece la Familia Solidaria, un programa que a un año de su creación busca que el menor no transite su vida por un hogar de protección, sino que lo haga en un hogar familiar hasta que se resuelva su situación judicial.

La Secretaría busca construir una red de protección y acompañamiento que garantice a cada niño, niña y adolescente de Salta el pleno ejercicio de sus derechos.