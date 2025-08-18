GEMERA destacó la eliminación de las retenciones y pidió lo mismo para el litio y la plata

Según publicó, Noticias Mineras, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina, se mostró a favor que aplica la reducción a 0% de las retenciones para las exportaciones de algunos minerales metalíferos, no metalíferos, combustibles minerales y otras sustancias.

También destacó que es necesario que ese tipo de medidas incluyan también al litio y la plata. Aseguran que esa inclusión beneficiará la visión integral y estratégica de la actividad minera en el país.

La medida beneficia de manera directa a provincias como San Juan, Catamarca, Santa Cruz, Salta, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Río Negro, Córdoba y Neuquén, potenciando proyectos de cobre, cales, mármoles, piedras ornamentales, boratos, rocas de aplicación, carbón y demás producciones contempladas en el decreto.

La posibilidad de eliminación de los derechos de exportación, representan un incentivo para las exploraciones mineras en las inversiones que pueden llegar, fortaleciendo no sólo al país sino también a las economías regionales.

A esto se sumó, desde GEMARA, la necesidad de agilizar el recupero de IVA para la exploración minera, entendiendo que esta actividad, por su naturaleza, reinvierte la totalidad del impuesto en campañas exploratorias.