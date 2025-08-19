Caso Leonel: "Pediremos que esté encarcelada todos los años que le quitó a su hijo"

Novedad de la semana es que este miércoles iniciará el juicio contra Lidia Raquel Cardozo, la mujer que está acusada por el crimen de Leonel Francia, un pequeño de 11 años que fue asesinado en 2023 y que develó una situación de crueldad que conmovió a la sociedad.

A la víspera de inicios del juicio, el doctor Rodrigo Palacios, uno de los abogados de la familia, habló con el medio Con Criterio Salta donde reconoció que este caso es uno de los más difíciles que le tocó abordar, anticipando que pedirán la máxima pena para la madre.

Primeramente y sobre la muerte del niño, dijo que “quedó una herida abierta en la sociedad salteña, decir Leonel es decir un robo a la infancia, un atentado a la humanidad, es recordatorio de los chicos que sufren maltrato físico, verbal, económico”.

Dicho esto recordó que aquel 20 de agosto Leonel llegó al hospital Papa Francisco “sin signos vitales; se trató una reanimación de 20 minutos donde los médicos hicieron todo lo posible, pero él ya había llegado sin vida”, se apenó.

Con el trágico deceso del niño, el abogado dijo que pedirán como pena para la madre “que le den todos los años que le robó a su hijo, eso vamos a pedir, todos los años que le quitó a ese pobre niño, que ella esté encarcelada”, puntualizó.

“Este caso quita el sueño, creo que Leonel se nos fue a todos”